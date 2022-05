Rafael Nadal is klaar voor Roland Garros ondanks pijnlijke voet

Rafael Nadal sukkelde de voorbije weken met enkele blessures, maar hij lijkt net op tijd opnieuw klaar voor Roland Garros. De Spanjaard postte op Instagram een trainingsfoto met als bijschrift “We zien elkaar woensdag, Parijs”.

Nadal ging er vorige week in het ATP Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/5.415.410 euro) in de achtste finales uit met last aan de voet. Die voet dwong hem vorig jaar in augustus al het seizoen te beëindigen. Nadal sukkelt al jarenlang met de ziekte van Müller-Weiss, een complexe voetafwijking die wordt gekenmerkt door chronische pijn. Eerder dit seizoen stond hij ook al enkele weken aan de kant met een ribblessure.

De 35-jarige Spanjaard leek niet op tijd klaar te geraken voor Roland Garros, maar bereidde zich de voorbije dagen in thuisbasis Mallorca voor. In Parijs won Nadal al dertien keer. Vorig jaar verloor hij in de halve finales van latere winnaar Novak Djokovic. (belga)