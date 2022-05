PROVINCIALE VOETBALLER VAN HET JAAR. Dit zijn de genomineerden bij de vrouwen en in vierde provinciale

Vrijdag maken we de laureaten van onze twintigste editie van Voetballer van het Jaar bekend op ons slotgala in de Versuz, maar tot dan lichten we elke dag al een tip van de sluier. Dit zijn alvast de genomineerden (in alfabetische volgorde) in de vier reeksen in vierde provinciale, eerste provinciale bij de vrouwen en tweede provinciale bij de vrouwen. Morgen: alle genomineerden in derde provinciale.