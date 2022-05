AAN DE START. Heuvelachtige rit wellicht te zwaar voor Ewan, ideaal voor Van der Poel: “Moeilijk te voorspellen of de vlucht het zal redden”

De tiende rit in de Giro lijkt er een voor vluchters of sterke sprinters te zijn. Ideaal voor Mathieu van der Poel maar wellicht te lastig voor Caleb Ewan, horen we aan de start in Pescara.

Voor de Australische spurtbom van Lotto Soudal is de rit van Pescara naar Jesi wellicht iets te zwaar. “De rit is meer geschikt voor andere, sterkere renners, maar als ik goede benen heb en de wedstrijd draait gunstig uit dan weet je het natuurlijk nooit.” De teller van Pocket Rocket staat nog op nul deze Giro, maar hij blijft strijdvaardig. “Natuurlijk zou ik veel liever al gewonnen hebben, maar ik heb een zeer grote kans morgen. We zien wel wat het dan wordt.”

De heuvelachtige rit is wel op maat van Mathieu van der Poel, maar zijn winstkansen zullen afhangen van de vroege vlucht. “Het begin van deze rit is minder lastig dan zaterdag in Napels. Als er een grote vlucht vertrekt, zal het sowieso moeilijker zijn om erbij te zijn. Het is heel moeilijk om te voorspellen of een vlucht het zal redden vandaag.”