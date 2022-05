Neos Genk op driedaagse naar champagnestreek in Reims

"We bezochten drie gerenommeerde familiebedrijven:Mercier, Pomerol-Vrancken en Mansard. De champagne vloeide er rijkelijk en het plezier in de bus en tijdens de uitstappen vergrootte met het uur. Het bezoek aan een tonnellerie, een echt oude ambacht, kon de Neos-leden bekoren. Ook het culturele gedeelte was de moeite waard. Met onze uitstekende gids die ons begeleidde in de stad bezoctten we de Basiliek St.Rémy en de Grote Kathedraal van Reims, waar Clovis gedoopt werd.