Afghaanse broers uit Genk bereiken meer dan 1 miljard mensen met voetbalvideo’s

Fawad (21) en Farhad (22) Sultani zijn twee broers uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ze vluchtten in 2008 voor de oorlog en de politieke problemen. Vandaag wonen ze in Genk en bouwen ze samen aan een toekomst. Ze volgen allebei de richting programmeren op hogeschool PXL. Voetbal is hun passie, daarom maken ze sinds enkele jaren voetbalvideo’s op sociale media. Hiermee bereiken ze in totaal meer dan 1 miljard mensen. ‘Doorzetten en nooit opgeven’, is hun boodschap. Een interview met de broers Sultani.

Sinds wanneer wonen jullie in België?

Fawad: "Ik was zeven jaar oud toen we vertrokken naar België. Dat was rond 2008. De situatie in Afghanistan was niet goed. Oorlog, politieke problemen en weinig hoop op een toekomst. Eerst verhuisden we naar Iran, om vanuit daar door te reizen naar België."’Farhad: "We hadden in België geen familieleden, dus alles was nieuw voor ons. We kenden de taal niet, maar we hebben doorgezet en spreken nu vloeiend Nederlands. We hebben onze middelbare school afgemaakt en studeren nu verder op hogeschool PXL."

Waarom zijn jullie begonnen met het maken van voetbalvideo’s?

Fawad: "Voetbal is onze passie. Na school maken we voetbalvideo’s die we plaatsen op sociale media. We begonnen klein, maar nu bereiken we veel mensen. Dit doen we onder de naam SFT-voetbal. We houden ons buiten school vooral bezig met het uitbouwen van een mooie toekomst."Farhad: "Fitnessen doen we ook graag na school. We steken veel tijd in ons project. We zeiden tegen onszelf dat we iets moesten doen met onze passie en zo begonnen we. We maakten een Instagram en YouTube-account met de naam: SFT-football. We plaatsten enkele jaren geleden af en toe een video. Vandaag plaatsen we al elke dag een video."

Iedereen kan toch video’s maken? Hoe komt het dat jullie hier zo een succes mee hebben?

Fawad: "We proberen met onze video’s mensen te betrekken en dat lukt. We posten sinds eind september 2019. We hebben hard gewerkt om iedere dag video’s op te nemen. In onze video’s tonen we skills en tricks, maar we zorgen ook voor de nodige humor. Voetbal wekt bij veel mensen interesse en via TikTok gaat het vaak snel."Farhad: "We begonnen met een YouTubekanaal, maar we merkten dat daar het aantal kijkers niet heel hoog was. Toen schakelden we over naar Instagram en hierna begon het te stijgen. Vooral nadat bekende voetbalpagina’s zoals: 433 en FTB enz. Ook op TikTok blijkt het nu een succes. Op één video bereikten we 100 miljoen kijkers. Als we alle views van al onze video’s op TikTok, YouTube en Instagram optellen, komen we aan ongeveer een miljard views."

Welke boodschap willen jullie brengen?

Fawad: "We proberen mensen te inspireren om verder te komen in het leven. Het maakt niet uit van waar je komt of je een migratieachtergrond hebt. Het draait om doorzetten en geloven in het bouwen van een mooie toekomst."Farhad: "In het leven moet je vallen en opstaan. We komen van ver en weten dat het niet gemakkelijk is om in een land te komen met niets en dan een toekomst te willen bouwen. We krijgen vaak berichtjes van jongeren die inspiratie zoeken. Dat geeft vertrouwen."

Wat hopen jullie te bereiken in de toekomst?

Fawad: "Ik hoop dat we met SFT-Football verder kunnen groeien. Hoe groter het wordt, hoe beter. Dat we nog meer mensen kunnen bereiken en entertainen. We vinden het leuk om bezig ze zijn. Stilzitten is geen optie voor ons. Misschien schrijven we ooit wel een boek over onze ervaringen."Farhad: "Het zou leuk zijn om ons eigen bedrijf te hebben. Een bedrijf dat zich inzet voor goede doelen. Het helpen van kinderen met hun toekomst. We zouden hen bijvoorbeeld kunnen ondersteunen als het gaat om voetbal. We hebben hard gewerkt om SFT-Football op te starten en te onderhouden. Nu willen we doorzetten."