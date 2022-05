Dag na inval in garage Munsterbilzen wordt wietplantage geruimd

De civiele bescherming is dinsdagvoormiddag gestart met het opruimen van een wietplantage in Munsterbilzen. Het gaat vooral om kleine stekplantjes. Maandag vielen de speciale eenheden in het kader van een groot drugsonderzoek binnen bij EK Cars. Of er al dan niet aanhoudingen zijn in het onderzoek, is nog niet bekend.

Hoeveel planten - er waren ook enkele grote exemplaren bij - uit het gebouw werden gehaald, is vooralsnog onbekend. Het onderzoek is nog volop bezig. Ook over hoeveel mensen bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid, wordt nog niet gecommuniceerd. De civiele bescherming gaat al de plantjes vernietigen.

LEES MEER. Speciale eenheden vallen garage binnen in Bilzen: tal van arrestaties bij drugsonderzoek.

De politie Bilzen/Hoeselt/Riemst viel samen met speciale eenheden (POSA-team) binnen in de garage. Daar werden vijf mensen in de boeien geslagen. Even verderop in Beverst werden nog enkele mensen uit de auto gehaald en gearresteerd. mm

