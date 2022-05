GETEST. Ravotten in Beverland: is “grootste speeltuin van Vlaanderen” niet te veel voor kleine avonturiers?

Slingeren tussen lianen of een pittige klimvulkaan trotseren: het gloednieuwe Beverland belooft speelpret voor jong en oud. Wij sluiten een tiener, een zesjarige en een kleuter op in een speelkooi, terwijl we de sfeer (én geur) opsnuiven.

Wie? Zusjes Elle (11) en Lola (6), ervaren speeltuingangers, storten zich onbevreesd op elk klim- en klautertoestel. Kleuter Liv (4) verlegt haar grenzen met hulp van peter Viktor (28).

Wat? Kinderpretpark Beverland - volgens de eigenaars de grootste speeltuin van Vlaanderen - meet 16.000 vierkante meter speelruimte. De voormalige schaatsbaan werd uitgedost met onder meer een speelkooi, luchtkussens, botsauto’s en een klimvulkaan.

Liv, Lola en Elle. — © Karel Hemerijckx

Meteen gaat ons testpanel op zoek naar de toppers in de binnen- en buitenspeelzone van Beverland. Elle en Lola beginnen met een race door de bontgekleurde speelkooi in het binnengedeelte. Na een druk op de startknop trotseren ze kussenvormige euvels, springen ze over balken en wurmen ze zich om ter snelst door smalle openingen. “Een raceparcours hebben we nog nooit gezien in een binnenspeeltuin”, puffen ze nadat ze hun persoonlijk record opnieuw hebben verbroken.

Na de wedstrijd maken de zusjes kennis met kleuter Liv, die al even graag verdwaalt in de 45 meter lange en 20 meter brede speelkooi. Ze plonzen in het ballenbad, proberen verschillende glijbanen uit, slingeren aan lianen en stuiteren van trampoline naar trampoline.

Elle. — © Karel Hemerijckx

Liv vervolgt haar avontuur met hulp van peter Viktor, terwijl de grote meisjes zich schrap zetten voor de botsauto’s en de sweeper: een game die gelijktijdig door zes deelnemers gespeeld kan worden. Terwijl de sweeper ronddraait, mogen Elle en Lola niet van hun pilaar tuimelen.

Lola en Elle. — © Karel Hemerijckx

Lola en Elle. — © Karel Hemerijckx

Onder de blauwe hemel ogen de buitenattracties minstens zo aantrekkelijk. Een kabelbaan, een klimvulkaan, luchtkussens en verschillende glijbanen vermaken jong en oud: Elle, die straks 12 wordt, wil zeker nog eens terugkomen.

Liv met peter Viktor en zijn vriendin Isabelle. — © Karel Hemerijckx

“Aperitiefkeuze te over”, stelt de peter van Liv intussen vast, terwijl hij de bieren, gins en wijnen bestudeert. Hij kiest toch gewoon voor koffie, en neemt plaats op het zonovergoten terras. Er worden frietjes (3,30 euro), croque-monsieurs (4,5 euro) en bitterballen (7 euro voor 10 stuks) besteld, die op een appetijtelijke manier worden voorgeschoteld. Daarna gaat Liv nog een keer naar binnen, voor de vijfde keer de speelkooi in. Viktor snuift de geur goed op en geeft dan zijn verdict: “Ik ruik geen zweetvoetjes.”

© Karel Hemerijckx

Conclusie: De “grootste speeltuin” van Vlaanderen blijkt best behapbaar. Het is ruim, maar overzichtelijk. Kinderen van alle leeftijden zijn er gemakkelijk enkele uren zoet met de originele speeltoestellen. Op het terras kan je je kinderen gezellig in het oog houden, maar ook binnen zit je prima. Met een tarief van 12,50 euro per kind is de inkom niet veel duurder dan gelijkaardige speeltuinen in de buurt. En de kers op de taart: van onfrisse reukjes is er (nog) geen sprake.

Praktisch: Beverland, Sportlaan 25, 3680 Maaseik - Tarief: 12,50 euro per kind.

www.beverlandmaaseik.be