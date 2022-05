Reshuffle bij CD&V: stemmenkanon Hilde Crevits moet nu politieke risico’s nemen

Sammy Mahdi wordt straks de nieuwe partijvoorzitter en ook in de Vlaamse regering zit er straks een nieuw gezicht dat Wouter Beke moet vervangen. Het is duidelijk dat de Vlaamse christen-democraten het tij willen keren en de partij weer uit het moeras wil trekken. Met de keuze voor Hilde Crevits en Jo Brouns gebeurt dat met een combinatie van ervaring en vernieuwing. Wat leren we nog uit de reshuffle?