De Amerikaanse marine laadt M777 Howitzers voor Oekraïne. — © via REUTERS

De oorlog in Oekraïne lijkt in een patstelling te zitten aan de oevers van de Seversky Donets-rivier. Voorlopig zit de meeste beweging in de wapenleveringen. Welke wapens krijgen de Oekraïners nog van het buitenland? En zullen zij het verschil maken? Oud-kolonel Roger Housen geeft de antwoorden