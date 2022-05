Urbanus stopt met stripverhaal: “We mochten maar 200 verhalen maken van God”

201 albums? Waarom dan niet stoppen met het ronde nummer 200? “Willy Linthout en ik hadden al lang afgesproken dat we zouden stoppen bij nummer 200”, vertelt Urbanus. “Waarom? We mochten er maar 200 maken van God.” (lacht) “Zo’n typische onnozele reden die alleen maar in een Urbanusstrip kan. Want in één verhaal kruipt Urbanus in het eerste prentje in een kast en komt er pas in het laatste weer uit. Dus is hij gaan protesteren bij God. Want hij had één verhaal niet meegespeeld. Het zullen er dus 201 zijn.”

Waarom de Urbanusstrip stopt? Beslissing van God. — © iIllustratie Wlly Linthout en Urbanus/Standaard Uitgeverij 2022

Stilaan te zwaar

De echte reden is dat de twee - Urbanus wordt 73 in juni, Willy Linthout is 69 - het stilaan te veel vinden om vijf keer per jaar een nieuwe Urbanusstrip te bedenken en te maken. “Het werd zwaar”, zegt Urbanus. “Al heeft Willy wel altijd het leeuwendeel van het werk gedaan. Hij maakt de synopsis en tekent terwijl ik mijn grapjes en ideetjes daartussen foefel. We hebben ook altijd gezegd dat we samen zouden stoppen. Niet dat één van de twee ermee verder zou gaan. Het is ook niet zo dat we niet meer overeenkomen. Het is gewoon goed geweest. Met mijn nieuwe show merk ik ook dat vanbuiten leren, zingen en dansen me meer moeite kost dan vroeger. De strip deed ik erbij in mijn vrije tijd. Al heb ik dankzij de strip wel een compleet nieuwe generatie fans erbij gekregen.”

Beetje beu

In de jaren negentig had een nieuwe Urbanusstrip een oplage van wel 60.000 exemplaren. “Dat is nu inderdaad een stuk minder. Zoals overal. Maar het is niet zo dat de strip niet meer leefbaar was. Van de uitgeverij mochten we doorgaan”, zegt Willy Linthout. “Maar ik begon het wel een beetje beu te worden. We hebben er nu 201 gemaakt. Dat is wel veel van hetzelfde. Maar ik zal nog wel strips maken, al zal het niet meer tegen dat ritme zijn van vijf verhalen per jaar. Ik wil me nog bezighouden, maar dan op mijn gemak.” (jbx)