Al meer dan 123 miljoen euro aan onterecht toegekende coronapremies teruggevorderd

Bedrijven die tijdens de coronacrisis verplicht hun deuren moesten sluiten en hierdoor inkomstenverlies leden, konden bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen coronapremies aanvragen. Bedoeling was om structureel gezonde bedrijven door de crisis te loodsen en een golf aan faillissementen te vermijden. Toch kwam een deel van de coronasteun terecht bij bedrijven die geen recht hadden op de steun. De Vlaamse overheid voerde controles uit om mogelijk misbruik op te sporen.

Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Carmen Ryheul heeft opgevraagd, blijkt dat er op 22 april 2022 al 15.694 dossiers met een terugvordering waren opgestart en dat er al een bedrag van 123 miloen euro was teruggevorderd. Bovendien kunnen er nog inspecties en terugvorderingen uitgevoerd worden tot in 2027.

Volgens Ryheul was de coronasteun voor de ondernemingen “broodnodig”. “Het was absoluut noodzakelijk om onze ondernemingen financieel gezond te houden en om jobs te beschermen. Er was alleen veel te weinig controle op, waardoor er veel te kwistig mee is rondgestrooid”, meent de Vlaams Belang-politica.

Volgens Ryheul moeten de “rotte appels opgespoord en gesanctioneerd worden”. Zij gaat nog een stap verder en meent dat de betrokken bedrijven “nooit nog recht hebben op toekomstige overheidssteun”. “Aangezien het hier wel om belastinggeld gaat van de hardwerkende Vlaming, moeten de VLAIO-inspecteurs blijven inzetten op fraude zoals verkeerdelijk toegekende coronapremies”, aldus nog Ryheul.