Een nieuw wetsvoorstel in Spanje streeft naar drie dagen ziekteverlof voor vrouwen met een pijnlijk verloop van hun menstruatie. Vijf dagen voor dames die extreem veel last ondervinden. Als die wet erdoor komt, wordt Spanje het eerste Europese land waarin vrouwen mogen thuisblijven tijdens die periode van de maand. We polsen naar de mening van twee Belgische experts.