Fietschallenge 3: in een brede boog van 56 kilometer rond het Schulensmeer

Neem deel aan de Goesting Fietschallenge en maak kans op een e-bike, een weekendje all-in en een leuk fietsgadget. Deze week fietsen we in een brede boog rond het Schulensmeer en stoppen we onder meer in een stiltetuin, de kastelen van Lummen en de Donkelhoeve van de tv-serie ‘Wij, heren van Zichem’.

Deelnemen aan de Goesting Fietschallenge? Hier vind je alle info.

Start- en eindpunt

Demerstraat 60, 3560 Lummen

Afstand

56,3 kilometer

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

- ’t Vloot (Schulensmeer, tussen knooppunt 313 en 314)

- Sint-Jozefkapel, Sint-Sebastiaanstraat, Lummen (tussen knooppunt 319 en 306)

- Domein Bovy (tussen knooppunt 302 en 301)

- Uitkijktoren De Wijers (tussen knooppunt 93 en 301)

Route

314 -315 – 320 – 522 – 318 – 319 – 306 – 304 – 303 – 302 – 301 – 93 – 302 – 303 – 312 – 313 – 314

Zien onderweg

1. Stiltetuin

Als je even van de route afwijkt en van knooppunt 314 naar 353 fietst, kom je op het industriepark van Halen. Niet meteen de meest opwindende stopplaats, zou je denken, maar achter de steenkapperij van Hans Juchtmans ligt een stiltetuin van een hectare. Die is iedere eerste zondag van de maand gratis toegankelijk van 8 tot 11 uur. Je wandelt er op schoenen of blote voeten door het gras langs beelden en citaten. Je kan verpozen op een bank aan de vijver, in een theehuisje of in de meditatiecirkel.

Hans Juchtmans. — © Luc Daelemans

“Het idee komt van arts, psychotherapeut en filosoof Gerbert Bakx, oprichter van de Academie voor Levenskunst”, verduidelijkt Juchtmans. “Vier jaar geleden zijn we ermee begonnen en het was onmiddellijk een succes. De verklaring is eenvoudig, denk ik: veel mensen leiden zo’n jachtig bestaan, dat ze meer dan ooit de behoefte hebben om te vertragen en even stil te staan bij de essentie. Ze kunnen hier komen bidden, mediteren, yogaoefeningen doen of gewoon genieten van de natuur. Er is maar één voorwaarde: ze moeten de stilte respecteren.”

Stiltetuin, Industriepark 1219, Halen

2. Kastelen

Lummen staat bekend om zijn kastelen. Tijdens speciale evenementen staan de parken open voor het publiek, maar de kastelen kunnen niet bezocht worden. Het oudste is kasteel De Burg. Het werd meer dan vier eeuwen bewoond door de adellijke familie van der Marck, die enkele prins-bisschoppen leverde aan Luik. Van de oorspronkelijke gebouwen van Het Hamel - het tweede kasteel tijdens onze rit - blijft niet veel meer over. De laatste adellijke bewoner was baron André de Moffarts, die in 2004 overleed. We mochten hem ontmoeten net voor zijn dood. Intrigerende, boeiende man.

© Luc Daelemans

Na zware beschadigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen in 1946 gesloopt. Naar verluidt wilde de baron van geen heropbouw weten, omdat het kasteel werd bewoond door de Duitsers. Er kwam een volledig nieuw gebouw, dat veeleer de allures heeft van een grote villa. Kasteel Loye ligt op het einde van een vijfhonderd meter lange dreef van zomereiken en rododendrons. Als je links voor het domein afdraait, kan je fietsen tot aan de Sterkapel. Die is enkel tijdens de Mariamaand mei toegankelijk voor het publiek. Het vierde kasteel is Saint-Paul, waarin jarenlang het sterrenrestaurant van wijlen Tony Robyns gevestigd was.

Kasteel Loye. — © Luc Daelemans

3. Klein erfgoed

Tijdens onze tocht zagen we enkele interessante voorbeelden van klein erfgoed. De hoeve Oude Pastorij, bijvoorbeeld, bij oudere tv-kijkers beter bekend als de Donkelhoeve uit de legendarische tv-serie Wij, heren van Zichem. Het bekende trapje aan de voordeur waarop vrouw Coene haar zoon Herman uitwuifde toen hij naar Leuven vertrok om te studeren, is er nog steeds. We fietsten ook voorbij Het Pakhuis, een achttiende-eeuwse opslagplaats voor handelswaar. Platbodems bevoeren de Demer tot op deze plek, waar goederen tijdelijk werden gestockeerd om ze later met paard en kar te vervoeren naar Hasselt, Maastricht en Duitsland. Tuinarchitecte Viviane Paelinck en nefroloog Wim Hemerijckx, gewezen hoofdgeneesheer van het Virga Jesse-ziekenhuis, gaven er een artistieke bestemming aan.

De hoeve Oude Pastorij, bijvoorbeeld, bij oudere tv-kijkers beter bekend als de Donkelhoeve uit de legendarische tv-serie ‘Wij, heren van Zichem’. — © Luc Daelemans

4. Natuur

We lieten ons tijdens de tocht begeleiden door Luk Luts, een beeldhouwer en natuurliefhebber uit Lummen. Hij liet ons onder meer enkele beverdammen zien. “Bevers zijn wonderlijke dieren”, zegt hij. “Lummen ligt in overstromingsgebied, zodat er grootscheepse werken moeten uitgevoerd worden om het water af te voeren. Bevers doen dat gratis. (lacht) Ze bufferen het water, zodat het ter plaatse zijn weg in de bodem kan vinden. Maar niet iedereen is daar gelukkig mee. Ze knagen bomen kapot om dammen te bouwen.”

Luk Luts, een beeldhouwer en natuurliefhebber uit Lummen, begeleidde ons tijdens de tocht. — © rr

In het Schulensbroek (tussen knooppunt 313 en 314) houdt Luts geregeld halt om naar vogels te luisteren. “Ieder jaar organiseert de plaatselijke afdeling van Natuurpunt op de eerste zondag van mei De 24 uur van het Schulensbroek. Tijdens een ochtend-, middag- en avondwandeling proberen de deelnemers zo veel mogelijk vogels te spotten. Dit jaar waren er dat 107, een absoluut record. De nachtegaal, de klauwier, de spotvogel, de geelpootmeeuw, de rode wouw, de kwikstaart … De vogelrijkdom in dit gebied is haast ongezien. En op weinig plaatsen in Vlaanderen kan je de nachtegaal vaker horen dan op de dijk van het Schulensmeer.”

© Luc Daelemans

© Luc Daelemans

5. Domein Bovy

In het uitgestrekte natuurgebied De Wijers ligt tussen knooppunt 301 en 302 Domein Bovy, waarvan de ontstaansgeschiedenis teruggaat tot 1134. Een wandelpark van 34 hectaren, een picknickweide, een hondenlosloopweide, een dierenpark … Variatie genoeg voor een dagje uit. Over De Wijers gesproken: op de fantastische uitkijktoren (tussen knooppunt 301 en 93) heb je een al even fantastisch zicht over het vijverlandschap met zijn viskwekerijen.

Domein Bovy. — © Luc Daelemans

Voor watersport (kajakken, surfen, zeilen, suppen, raften, roeien) kan je terecht in ’t Vloot aan de rand van het Schulensmeer, een van de grootste meren van België. Het werd halfweg de jaren zeventig gegraven voor de aanleg van de E314 en als wachtbekken. Rond het meer ontstond een natuurgebied met een grote biodiversiteit. Vandaag worden er heel wat natuurbeheerswerken uitgevoerd, onder meer om waadstroken voor steltlopers te creëren.

Op de fantastische uitkijktoren in de Wijers (tussen knooppunt 301 en 93) heb je een al even fantastisch zicht over het vijverlandschap. — © Luc Daelemans

Even bijtanken

‘t Vloot - www.tvloot.be - Demerstraat 60, Lummen (bij vertrekpunt). Brasserie – ruim terras met zicht op Schulensmeer - fietsoplaadpunt - open: di-zo 9-22 uur (1/4 tot 31/10)

© Luc Daelemans

Bistro Bovy -www.bistrobovy.be - Galgeneinde 22, Bolderberg - bistro met ruim terras - open: ma 10-20 uur, wo-zo 10-21 uur (april-juni)

© Serge Minten

Prêt-à-Goûter - www.pretagouter.be - Sint-Jobstraat 83, Bolderberg - bistro (specialiteit oesters) - open: ma, vr, za 18 uur – zo 12 en 18 uur

© Luc Daelemans

Cafetaria De Kambergen -Facebook Cafetaria De Kambergen - Kruisstraat 37, Zelem - terras, fietsoplaadpunt- open: do-di vanaf 11 uur

De Merelhoeve -www.demerelhoeve.be - Maalbeekstraat 100, Paal - fietscafé (eigen lunchpakket mits consumptie), terras, maïsdoolhof - open: wo, za, zo 13-21 uur (juni), alle dagen 10-22 uur (juli-augustus)