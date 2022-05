BINGETIP. Prettig gestoord en lichtjes gewaagd: Leslie Rose beleeft romance met tijdreiziger

De populaire roman ‘The Time Traveler’s Wife’ van Audrey Niffenegger kwam al in 2009 voor de camera met Eric Bana in de hoofdrol. De sentimentele toon maakte er echter geen blijver van. De HBO-serie scoort alvast veel beter.

Showrunner Steven Moffat (Doctor Who, Sherlock) heeft met het vehaal van Niffenegger zijn

eigen excentrieke ding gedaan en hij nam zijn tijd om het absurde van tijdreizen uit de diepen. De tijdreiziger van dienst is Henry (Theo James) die door een genetische ziekte op onverwachte momenten vooral in het verleden wordt geslingerd. Dat betekent dat je op een bepaald tijdstip verschillende versies van Henry ziet opduiken en zelfs met mekaar ziet bekvechten. De ruggengraat is evenwel de relatie tussen de tijdreiziger en zijn grote liefde Clare (Rose Leslie van Game of Thrones). Deze laatste heeft het bijzonder moeilijk met een man die om de haverklap verdwijnt of in verschillende versies aan haar verschijnt, vooral dan de irritante 27-jarige Henry en de berustende 40-jarige Henry.

Je kan je hoofd breken over de logica van het geheel, maar je doet er best aan het absurde te omhelzen en mee te gaan met de prettig gestoorde en soms lichtjes gewaagde momenten. Niet iedereen zal deze waanzin kunnen appreciëren, maar zelfs de grootste critici zullen nieuwsgierig blijven kijken. (cc)

‘The Time Traveler’s Wife’, elke maandag een nieuwe aflevering op Streamz