Opnieuw pech voor Frederik Frison na val op stage in Andorra: “Ik ben en blijf een doorzetter”

Mocht er in het wielrennen op de weg net als in het veldrijden ook een Ethias prijs voor de pechvogel bestaan, dan zou die gegarandeerd naar Frederik Frison gaan. Na een lange afwezigheid vorig jaar en de sleutelbeenbreuk die hij dit jaar in Dwars door Vlaanderen opliep, leek Frison de voorbije weken op de weg terug te zijn. Tot hij dinsdag, tijdens een stage in Andorra, opnieuw viel.

“Tot dinsdag leefde ik in de veronderstelling dat ik afgelopen weekend twee koersen zou kunnen rijden in Frankrijk”, vertelt Frederik Frison. “Mijn sleutelbeen was in die mate genezen dat ik weer voluit kon trainen. Samen met ploegmaten Florian Vermeersch en Victor Campenaerts waren we voor een hoogtestage naar Andorra getrokken Daar waar we regelmatig dezelfde training afwerkten, was dat dinsdag uitzonderlijk niet het geval. Ik had die dag een iets ander programma en trok er alleen op uit.”

In een afdaling ging het die dinsdag mis. Een auto kwam achteruit de weg opgereden toen de renner van Lotto-Soudal net passeerde.

“Ik zag de auto opduiken en maakte nog een uitwijkmanoeuvre, maar helaas raakte ik met mijn hand nog net het achterlicht van de wagen waardoor ik de controle over mijn stuur verloor. Ik schoof over de grond en kwam tegen een geparkeerde wagen terecht. In het plaatselijke ziekenhuis werd naast enkele gekneusde ribben en een splinter in één van de ribben ook een klaplong vastgesteld. Als gevolg daarvan moest ik 48 uur aan een thoraxdrain liggen. Voor de rest mis ik nu een vingernagel en heb ik overal op het lichaam schaafwonden. Vrijdag mocht ik het ziekenhuis verlaten en kon ik huiswaarts keren. Ondertussen is de long zo goed als genezen. Al was de rib wel gebroken, maar dat is maar pijn. Ik mag zelfs al terug licht fietsen!”

Wat Frison op dat moment nog niet wist, was dat ook de rit naar huis een grote ellende zou worden.

“Ik ga het proberen goed uit te leggen, want het is echt wat geweest. De heenreis hadden we met drie gemaakt met een grote camionette. Mijn vader, partner Liese en onze drie maanden oude baby Nona kwamen achteraf ook naar Andorra. Door het ongeval is de papa van Florian Vermeersch ook afgekomen met een camionette. Zo konden Florian en Victor in Frankrijk geraken voor de wedstrijden. Mijn vader reed dan met de camionette naar huis en Liese en de baby vergezelden mij in de wagen. Vrijdag kregen we laat in de avond problemen met die wagen, die van mijn schoonouders is. Schakelen bleek niet meer mogelijk. Gelukkig konden we ons nog veilig aan de kant van de autosnelweg zetten. Na ruim een uur wachten op de hulpdiensten konden we allen samen met de camionette onze weg verderzetten. Rond halfelf zaterdagmorgen waren we eindelijk thuis en kon ik wat slapen.”

Zaterdagnamiddag was Frison wel getuige van het sterk nummer dat ploegmaat Thomas De Gendt opvoerde in de Giro. Hoe zijn herstel er nu zal uitzien, is nog niet geweten.

“Toch blijf ik positief vooruitkijken. Er gebeuren op dit moment ergere dingen in de wereld. Ik ben en blijf een doorzetter. Ook uit dit verhaal zal ik weer sterker uitkomen.”