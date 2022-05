Zutendaalse verenigingen houden troostwandeling

De troostwandeling startte op de Zutendaalse Troostplek in het Vonderpark onder een schitterende zonnige hemel.Rozette Reyskens, schepen van welzijn, opende en schetste het ontstaan van deze troostplek. Omwille van corona was het onmogelijk om op een normale manier afscheid te nemen van overledenen. Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven was zo anders dan voorheen. Daarom nam Ferm het initiatief om troostplekken te openen in heel het Vlaamse land. In juni 2020 werd er in het Vonderpark in Zutendaal ook een troostplek geopend. Ferm Zutendaal nam het initiatief om samen met een aantal verenigingen en de dienst welzijn deze troostplek uit te laten uitgroeien tot een levendige plek voor alle inwoners. Een plek van troost en hoop waar het fijn is om langs te komen en eventjes te verpozen.De wandeling ging vervolgens naar de tuin van de pastorij voor een verhaal van Griet Liebens. Niet alleen met woorden maar ook met haar handen in het zand - een verhaal van transformatie, van doodgaan en verder leven. Vandaar ging het naar het Mariapark voor een stenenceremonie.Aan de Schutsengel bracht Griet Liebens tot slot een pakkend verhaal over haar eigen leven.Terug aan de troostplek sloot Edith Swennen, medevoorzitster van Ferm Zutendaal, af met een dankwoordje aan allen die meewerkten aan deze mooie Plant Troost wandeling. Maarten Cops zorgde voor de muzikale omlijsting. De aanwezigen genoten nog van een gezellige babbel met een fris drankje..