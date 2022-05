Vol verrassende wendingen en cliffhangers: ‘Tehran’ biedt mix van ‘24’ en ‘Homeland’

Gastactrice Glenn Close als mysterieuze psychologe/Mossad-agente in het tweede seizoen van de thriller- en actieserie ‘Tehran’. — © Apple TV+

De Israëlische actiereeks ‘Tehran’ kent momenteel een enorme populariteit. De serie focust op Mossad-spionne Tamar (Niv Siltan) die na een mislukte operatie in haar geboortestad Teheran moet onderduiken.

Tamar wordt vooral opgejaagd door Faraz (Shaun Toub), een rechercheur van de Iraanse Revolutionaire Garde, maar krijgt onverwacht hulp van Marjan (gastactrice Glenn Close die Farsi spreekt, jawel), een psychologe die voor de Mossad werkt. Showrunner Moshe Zonder heeft aandachtig naar de Jason Bourne-films en alle seizoenen van 24, Homeland en The Americans gekeken, want hij laat geen moment onbenut om verrassende wendingen en cliffhangers in te bouwen. Dat maakt Tehran enorm verslavend. Het pleit ook voor Zonder dat hij van Iraanse politieman Faraz geen monster maakte, maar wel een toegewijde echtgenoot die zijn werk zo goed mogelijk wil doen. (cc)

Tehran (seizoen 1 en 2) speelt op Apple TV+