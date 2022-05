Moederdag op Atheneum Sint-Truiden - campus Tichelrij

IN Atheneum Sint-Truiden - campus Tichelrij werd Moederdag gevierd.

De leerlingen van 2B maatschappij en welzijn ontvingen hun mama of oma in de klas. Zij verwenden hen met een haarwassing en styling, een nagelverzorging en een hand- en armmassage. Terwijl konden ze genieten van koffie of thee en zelfgemaakte koekjes en cake. Tot slot kregen ze zelfbereide aardbeienconfituur als cadeau mee naar huis. Iedereen heeft erg genoten van deze dag.