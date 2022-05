Gelo1000 steunt Kom op tegen Kanker

Zaterdag 14 mei was dan ook een hoogdag voor Gelo1000. Fier konden zij een bedrag van 76.200 euro overmaken aan Kom op tegen Kanker voor het boekjaar 2021 - 2022. Het plantjesweekend in september 2021 bracht een som op van 11200 euro. Deze opbrengst gaat naar de zorg van kankerpatienten.De 100 km Run op 10 maart 2022 bracht een som op van 10000 euro; waardoor zij met 4 ploegen konden deelnemen aan dit evenement. Deze opbrengst gaat naar het wetenschappelijk onderzoek.Aan de 1000 km voor KOTK van 26 mei tot en met 29 mei 2022 zullen zij met 10 ploegen deelnemen. Hiervoor stort Gelo1000 een som van 55000 euro. Dit bedrag wordt eveneens besteed aan het wetenschappelijk onderzoek. Op vrijdag 27 mei is Sint-Truiden de gaststad voor de 1000 km. Meer info op www.gelo1000.be