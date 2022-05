Recordopbrengst voor Rotary Borgloon Haspengouw tijdens Maaltijd voor het Goede Doel

Na al eerdere succesvolle edities was het na een coronapauze eindelijk weer mogelijk. Een heerlijk gesmaakt event. Een lekker driegangenmenu, bereid en opgediend door de leden van de club, een stralende zon én het goede doel steunen. Dat was opnieuw het opzet. Op woensdag 4 mei schoven meer dan 360 deelnemers aan tafel in de eetzaal van SBSO De Dageraad in Kortessem. Een recordaantal bezoekers voor deze 7de editie met dan ook een ongeziene opbrengst. Deze opbrengst gaat integraal naar de goede doelen van Rotary Club Haspengouw, zoals De Spelotheek Borgloon, Froep, ’t Vincentje Brogloon, Wiric, SBSO De Dageraad enzomeer.