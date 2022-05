Sportraad Maasmechelen huldigt oude en nieuwe schepen van sport

Aan de vooravond van het 50-jarig bestaan, in 2023, en omdat het veel te lang geleden was, kwamen de leden van de Sportraad Maasmechelen afgelopen vrijdag samen voor een diner in De Mangerie in Eisden.

Vrijdagavond was restaurant De Mangerie place to be voor de leden van de Maasmechelse Sportraad. De voorzitter Jean Lambrichts en het dagelijks bestuur hadden hun jaarlijks etentje al tweemaal moeten uitstellen. Derde keer goede keer. Voor het eerst in de geschiedenis van de sportraad waren twee schepenen van sport aanwezig. Romain Hamers, schepen van sport in Maasmechelen tot 1 januari 2022, en de nieuwe schepen Corrie Bemelmans. De voorzitter dankte Romain voor zijn betrokkenheid bij de sportraad en de sport in het algemeen in Maasmechelen. Ook de nieuwe schepen werd hartelijk verwelkomd. De zaakvoerders Isy en Erik van restaurant De Mangerie hadden een overheerlijk menu samengesteld. De plannen voor de viering van het 50-jarig bestaan werden al uitvoerig besproken.