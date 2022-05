Osjosma brengt maaltijden aan huis met Pinksteren

Oudsbergen

Het zijn moeilijke tijden voor verenigingen die in ontwikkelingslanden werkzaam zijn. De pandemie en de labiele situatie in Europa maken fondsenwervingen moeilijk. Maar de vzw Osjosma geeft niet op. Ze nodigt haar sympathisanten uit om deel te nemen aan de jaarlijkse eetdag ten voordele van het weeshuis in Haïti.