Zorghuis Limburg zet deuren open voor brede publiek op de Dag van de Zorg

Onder een stralende hemel heeft Zorghuis Limburg op 15 mei 2022 - de Dag van de Zorg - de deuren opengezet voor het brede publiek. In de voormiddag werd een 'Dag van de Zorg'-delegatie ontvangen, onder wie de nieuwe Vlaamse zorgambassadeur Candice De Windt en de gewezen en huidige voorzitters van Zorghuis Oostende en enkele directieleden van het Sint-Franciscusziekenhuis waarmee het Zorghuis sedert vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst heeft.Voorzitter Luc Geutjens heette iedereen welkom. Hij dankte uitvoerig de vrijwilligers, medewerkers en allen die ervoor gezorgd hebben dat Zorghuis Limburg is kunnen groeien tot deze innovatieve vorm van opvang voor gasten, getroffen door een levensbedreigende aandoening zoals kanker. Zeker de gasten met een zwak sociaal netwerk kunnen in deze tweede thuis echt tot rust kunnen komen ver van de klinische omgeving van ziekenhuizen, raadplegingsruimten of andere grotere zorginstellingen. De prachtige natuur van de Vallei van de Zwarte Beek geeft hun verblijf in het Zorghuis nog een extra dimensie.In 2018 verleende Zorghuis Limburg op vraag van minister Jo Vandeurzen zijn medewerking aan de teksten rond Centra voor Kortverblijf type 2 binnen het nieuwe woonzorgdecreet dat inmiddels op 15 februari 2019 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Daarin werd uitzicht geboden op een vergunning en erkenning van de Zorghuizen door de Vlaamse overheid. Het bleef echter wachten op de noodzakelijke uitvoerings- en procedurebesluiten.In een kort wederwoord gaf zorgambassadeur Candice De Windt aan aangenaam verrast te zijn door deze voor haar nog niet gekende vorm van respijtzorg. Zij beloofde de bezorgdheden van de Vlaamse Zorghuizen zo snel mogelijk over te maken aan het nieuwe kabinet Welzijn.In de loop van de namiddag hebben ook burgemeester Thomas Vints en schepen van welzijn Ann-Sofie Vanoverstijns een bezoek gebracht. Allen genoten zij van een prachtige dag met onder meer een gewaardeerde live muzikale omlijsting door het Kafkoor en vrijwilliger Ronny.