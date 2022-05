Koningsschieten bij Sint-Antonius Geenhout Paal

Vijftien leden deel aan de schieting voor klepkoning en klepkoningin. In een eerste ronde werd geschoten op een klep van 30 mm. Drie dames hadden het maximum van 6 op 6. Na kaveling op de klep van 25 mm werd Hannelore Vos klepkoningin voor Nancy Jans en Rosa Vanwetswinkel. Bij de heren waren er na de eerste ronde nog 9 schutters over met het maximum. Na kaveling op 25 en 20 mm werd Patrick Peremans klepkoning met 16 treffers voor Julien Meyen en Fernand Kenis.Daarna werd de kermiskoning geschoten op de vallende vogel. In de 10de ronde werd de vogel afgeschoten door José Van Vaerenbergh. Zij zal de gilde het volgende jaar vertegenwoordigen op officiële wedstrijden en vieringen.Op de foto: koningin Jose en de 6 prijswinnaars in de klepkoningschieting.