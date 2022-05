Zin in karamel? Met dit eenvoudige recept heb je altijd een potje in huis

Karamel is heerlijk op het typisch Franse brasseriedessertje île flottante, maar je kan het natuurlijk ook op ander lekkers serveren. Bovendien kan je het plakkerige goedje perfect van tevoren maken en bewaren in de koelkast.

Zo doe je dat

Doe 100 g suiker en twee eetlepels water in een steelpan, en voeg ook een theelepeltje azijn toe. Laat een tiental minuten karamelliseren op een laag vuur zonder roeren. Giet er dan 50 ml kokend water bij. Laat 1 minuut zachtjes sudderen en dan helemaal afkoelen.

Deze vloeibare karamel is wekenlang houdbaar in een jampotje in de koelkast, hij geeft alleen niet het knapperige effect van verse hete karamel.