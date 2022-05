Schepen Wim Rutten wordt burgemeester van Kinrooi na aanstelling Jo Brouns

Met de aanstelling van Jo Brouns (47) tot nieuwe Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en landbouw, wordt Wim Rutten de nieuwe waarnemend burgemeester van Kinrooi. “Jo gaat dat goed doen, want hij heeft dossierkennis en flair. Ikzelf wordt nu onverwacht burgemeester. En ja, ik kijk daar naar uit, ga me helemaal geven. Maar het wordt teamwork, zoals we dat in Kinrooi gewoon zijn”, reageert Rutten.

In Kinrooi haalde cd&v bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 maar liefst 61 procent van de stemmen. Cd&v bestuurt de gemeente dan ook alleen. Wim Rutten is er al 18 jaar schepen van financiën, landbouw, leefmilieu, economie en onderwijs. Ook zet de landbouwingenieur van opleiding al jaren zijn brede schouders onder het Agropolisproject. Na een carrière bij Noliko en een diepvriesgroentebedrijf in Wallonië, ging hij aan de slag op het kabinet van voormalig cd&v-gedeputeerde Frank Smeets. Hij werkte ook op de administratie landbouw van de provincie. In de herfst van zijn leven ziet Rutten zijn politieke loopbaan nu bekroond met het burgemeesterschap.

Wim Rutten is gehuwd, vader van vier zonen en grootvader van vier kleinkinderen. In zijn vrije tijd leest hij graag en ook voetbal kan op zijn interesse rekenen. yl