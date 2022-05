Wandelchallenge 9: waterburcht in Pietersheim katapulteert je naar de middeleeuwen

Wie een neus heeft voor verhalen moet zich door de rode wandelroute in Pietersheim langs kasteeldreven en dennen later voeren. De waterburcht is dé toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen, en werkt ook als teletijdmachine.

Doe mee! Ga de wandeling zelf ontdekken, scan de QR-code ter plaatse en maak kans op een mooie prijs. Alle info op hbvl.be/wandelchallenge.

Vandaag wandelen we op twee manieren in tegenwijzerzin. Letterlijk: gids Johan Van Den Bosch stelt ons voor om de route niét met de wijzers van de klok mee te wandelen. En figuurlijk, want in deze volgorde katapulteert de teletijdmachine ons rechtstreeks naar de middeleeuwen en het latere relaas van het geslacht De Merode. We vertrekken aan Parking Waterburcht in Lanaken, lopen langs de weermuren van het middeleeuwse slot en belanden in het tijdperk van kruisvaarders, ridders en - met een beetje fantasie - draken.

Het Kasteel Pietersheim. — © Luc Daelemans

Het Nationaal Park Hoge Kempen telt negen toegangspoorten, waarvan Pietersheim er een is. “Ik wil de burgemeester niet naar de mond praten”, zegt onze gids, “maar dit is de enige echte toegangspoort van het enorme natuurgebied. De waterburcht biedt een doorgang naar fluisterstille bossen en glinsterende beekvalleien.”

Het imposante slot werd gebouwd in de twaalfde eeuw en behoorde toe aan de heren van Pietersheim. Door huwelijk en erfenis kwam het drie eeuwen later in handen van het geslacht De Merode. “Het aanpalende kasteel is minder oud”, weet Johan. “Het werd meer dan honderd jaar geleden opnieuw opgebouwd op basis van resten. In 1971 verkocht de laatste eigenaar - een prins van De Merode - het volledige landgoed aan de gemeente Lanaken.”

Statige, eeuwenoude bomen in Pietersheim. — © Luc Daelemans

We verlaten de gerestaureerde waterburcht en flaneren door koninklijke beukendreven. “Doorheen de eeuwen zijn deze bossen planmatig aangelegd op de voormalige heide”, legt Johan uit. “Dat is door een adellijke familie gebeurd, dat zie je aan het statige karakter.”

Enkele grachtjes en sluisconstructies die we spotten, blijken herinneringen aan een pelskwekerij. “Een van de laatste prinsen kweekte beverratten voor bont, maar de onderneming hield niet lang stand. Er wordt wel eens gefluisterd dat hij een man was van twaalf stielen en dertien ongelukken.”

Stijgen en dalen

Na een kilometer of twee nemen de dennen de bovenhand en verlaten we het kasteelpark. Officieel begint het Nationaal Park Hoge Kempen hier pas echt, zoals op grote borden staat aangegeven. We bevinden ons op het Kempisch Plateau, en klimmen tot honderd meter boven het omliggende landschap. Na een robbertje stijgen, dalen, stijgen, dalen en weer stijgen zakken we weer af in de richting van de Maasvallei.

Johan Van Den Bosch, coördinator Nationaal Hoge Park. — © Luc Daelemans

“Hier en daar zien we loofbos”, vertelt Johan onderweg. “Het Agentschap Natuur en Bos kiest steeds meer voor de aanplant van zomer- en wintereik, omdat die meer aansluiten bij wat hier oorspronkelijk groeide. De dennen zijn in de loop der tijd aangeplant.”

Knikkers van Albert Heijn

De tocht van bijna 12 kilometer speelt zich voor 80 procent af in de lommer. Een ideale boshike op een zonnige zomerdag, vindt de gids. Hij vertelt honderduit: “Van deze frisgroene struiken die je hier overal vindt, pluk je in juni blauwe bessen. Niet te verwarren met de blauwe knikkers van de Albert Heijn trouwens, dat zijn gekweekte Amerikaanse bosbessen. De bessen hier dienen niet voor commercieel gebruik, maar je mag er wel van smullen. Als je ze eerst goed wast tenminste, want de vossenlintworm woekert weleens.”

Het plankenpad dat je een nat pak moet besparen. — © Luc Daelemans

En route spelen we haasje-over met de Asbeek, die de Heidemolen en slotgracht van het kasteel van Pietersheim vroeger van een constante wateraanvoer moest verzekeren. Tijdens het laatste stuk door weidelanden loeren we in Limburgse achtertuinen en balanceren we over een plankenpad dat je een nat pak moet besparen. “Door de droogte nu zou je het niet zeggen, maar dit is normaal een moerassig gebied. Het water stroomt hier uit de randen van het Kempisch Plateau. Wist je trouwens dat deze wandellus bekroond is met het exclusieve Premium-label van het strenge Duitse Wanderinstitut?”

© Luc Daelemans

Eindigen doen we met een loopje tussen de boerderijdieren van Pietersheim. Het terras van de brasserie lonkt, maar na drie uur tijdreizen klinken luide deadlines uit 2022. Gids Johan besluit: “Deze boswandeling is een van de best bewaarde geheimen van het Nationaal Park Hoge Kempen, maar we klappen graag uit de biecht, zodat iedereen kan meegenieten.”

© Luc Daelemans

Met dank aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de provincie Limburg.

Praktisch

Wandeling van 11,2 kilometer voor gevorderden door bos, beekvallei en akkers. Loop hem in tegenwijzerzin en sluit af met een terrasje bij Hoeve Pietersheim.

Parkeren en start

Parkeren aan de Waterburcht: Waterstraat, 3620 Lanaken

Signalisatie

Rode pijltjes

Meer info

www.wandeleninlimburg.be

www.lanaken.be/domeinpietersheim

www.nationaalparkhogekempen.be

