Tongeren

De politie heeft maandagavond een winkeldievegge gevat. De vrouw had even voor 18 uur in een winkel in het T-forum schoenen gestolen. Via de camerabeelden kon de nummerplaat van haar auto worden achterhaald. De agenten gingen de vrouw thuis opzoeken. De schoenen gaf ze terug. Er werd een proces-verbaal opgesteld. mm