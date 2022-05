Koen Crucke gidst toeschouwer door Villa Lehár: “Concerten verzet om naar Limburg te kunnen komen”

“Alden Biesen, dat is voor mij zes weken werken én vakantie. Ik heb twee concerten verplaatst om naar Limburg te kunnen komen”, zegt Koen Crucke. De 70-jarige tenor is voor de derde keer te gast in de Zomeropera. Eerder speelde hij mee in Die Lustige Witwe van Franz Lehár en Don Pasquale van Gaetano Donizetti. In Villa Lehár vertolkt hij de rol van gids in Villa Lehár, een museum in het Oostenrijkse Bad Ischl dat volledig gewijd is aan de componist naar wie het werd genoemd.

© Raymond Lemmens

“De ruimtes staan vol met interessante voorwerpen. Tijdens de voorstelling vertel ik iets over de belangrijkste objecten. Over de piano die Lehár kreeg van de Oostenrijkse tenor Richard Tauber, bijvoorbeeld. Ieder verhaal vormt de aanloop naar een toepasselijke aria, in dit geval Dein ist mein ganses Herz omdat Tauber die graag zong. Villa Lehár is een aaneenrijging van hoogtepunten uit het operetterepertoire. Het publiek gaat bij vrijwel iedere melodie een aha-gevoel hebben.”

© Raymond Lemmens

Samson

Operette wordt vanuit een bepaalde hoek wegens (te) populair nog steeds op een lager niveau geplaatst dan opera. Ten onrechte, vindt Crucke. “Als je stem niet goed genoeg is voor de opera, zal het in de operette ook niet lukken. Beide genres vergen een even grote vakkennis. Trouwens, is er iets mis met populair? Die Lustige Witwe werd van de première tot aan Lehárs dood 300.000 keer opgevoerd. Dat zoveel mensen daarvan kunnen en konden genieten, dat is toch schitterend? Ik heb me nooit veel aangetrokken van hokjes. Ik werkte 25 jaar in de operawereld, maar op zeker ogenblik diende zich de kans aan om iets totaal anders te doen.”

© Raymond Lemmens

Blijven drijven

“Ik ging voor radio en televisie werken, maakte het nummer Blijven drijven met Jean Blaute en was jarenlang Alberto in Samson & Gert. Aan dat typetje heb ik tachtig procent van mijn populariteit te danken. In die serie heb ik het jonge publiek trouwens een beetje laten kennismaken met klassieke muziek. Met herkenbare aria’s als La donna è mobile uit Verdi’s Rigoletto en Papageno uit Die Zauberflöte van Mozart, om maar wat te zeggen. Ik heb mijn vak nooit als werk gezien. Omdat ik het allemaal zo graag deed en doe, heb ik het gevoel dat ik in mijn leven nog nooit een uur werkte.”

Tot 26/5 in Alden Biesen. Info & tickets: www.zomeropera.be