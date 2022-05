Noorwegen maakt wat los in Tom Dice. Het land dat hem een ereplaats schonk op het Songfestival is ook het decor van ‘Seaside’, zijn tweede naast Kato Callebaut. Stonden The Starlings synoniem met trage schuivers, dan drijft het tempo nu op. En dat na een fase die een depriplaat had gepermitteerd.