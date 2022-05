Topman van Britse centrale bank waarschuwt voor “apocalyptische” prijzen voor levensmiddelen

Andrew Bailey, de topman van de Britse centrale bank, waarschuwt voor “apocalyptische” prijsstijgingen voor levensmiddelen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, een belangrijk landbouwland.

Oekraïne heeft zelf voldoende voorraden, maar kan die niet exporteren, zei Bailey tegen een parlementaire commissie. “Dat is een grote zorg voor dit land, en een grote zorg voor de ontwikkelingslanden”, aldus Bailey.

In maart stegen de prijzen voor levensmiddelen in Groot-Brittannië al met 5,9 procent. Verwacht wordt dat er een verdere toename van de prijzen zal komen. Oekraïne is een belangrijke producent van tarwe en zonnebloemolie.

Bailey waarschuwt dat de stijgende energie- en levensmiddelenprijzen ook de inflatie verder zullen opvoeren, en een “zeer grote loonschok” zullen veroorzaken. De werkloosheid zou uiteindelijk ook weer toenemen. Miljoenen Britten zouden bijgevolg in de armoede terecht kunnen komen.

Op de vraag of Bailey zich hulpeloos voelt om iets te doen tegen de toenemende inflatie, antwoordde hij kortweg “ja”.