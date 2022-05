De boeken van de week: Dimitri Verhulst overstijgt de dood

Wim Opbrouck schreef een literaire novelle over een acteur die op het podium een black-out krijgt. — © Fred Debrock

Hebben en zijn

Dimitri Verhulst

Malodot is dood. Na een fataal auto-ongeluk bevindt hij zich tot zijn verbazing in een ziekenhuis waar hij eerst moet zien af te kicken van het leven alvorens hij volkomen dood kan zijn. Klassieke Verhulst over de eindigheid van de mens.

Atlas Contact, 173 blz., 19,99 euro

Wormmaan

Mariken Heitman

Bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2022. Knappe roman over oorsprong, identiteit en betekenis. En over een vrouw die met een vergeten erwtenras naar een Waddeneiland vertrekt.

Atlas Contact, 259 blz., 21,99 euro

Branco & Julia

Gert-Jan van den Bemd

Antiekhandelaar Branco en kunstenares Julia vinden elk afzonderlijk foto’s van een jonge vrouw op een rommelmarkt in Lissabon. Het is het begin van een gezamenlijke zoektocht om haar leven te reconstrueren.

Manteau, 272 blz., 22,50 euro

De rest van ons leven

Els Beerten

Jeugboek (15+) van de Koerselse Els Beerten over een Italiaanse jongen die met zijn vader naar Engeland verhuist. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, wordt zijn vader gedeporteerd en moet hij het alleen zien te redden.

Querido, 256 blz., 18,99 euro

Hij wist het niet meer

Wim Opbrouck

De nachtmerrie van een “toneelbeest van 100 kilo” wordt waarheid: hij krijgt een black-out op het podium terwijl tweeduizend ogen hem aanstaren. Wim Opbrouck put uit eigen ervaring voor zijn eerste literaire novelle.

Manteau, 96 blz., 18 euro