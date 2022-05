“Manchester City laat Duits international Ilkay Gündogan deze zomer vertrekken”

Ilkay Gündogan is bezig aan zijn laatste weken in dienst van Manchester City, zo berichten Engelse media . De Duitse international heeft van het bestuur de toestemming gekregen om uit te kijken naar een nieuwe club.

De 31-jarige Gündogan ligt nog een jaar onder contract bij City, waar hij in 2016 de eerste aankoop was van coach Pep Guardiola. Maar volgens Daily Mail heeft de centrale middenvelder de boodschap gekregen dat een contractverlenging “heel onwaarschijnlijk” is. De ploegmaat van Kevin De Bruyne werd maandag alvast opgemerkt in de terminal voor privéjets op Manchester Airport. Daily Mail wijst erop dat Real Madrid Gündogan graag wilde overnemen toen hij nog voor Borussia Dortmund speelde, maar of zijn trip van maandag daarmee verband houdt, is onduidelijk. De spelers kregen van Guardiola twee dagen vrijaf in aanloop naar de beslissende titelmatch van zondag tegen Aston Villa. Gündogan kan dan zijn vierde landstitel winnen met City.

Gündogan stond dit seizoen in 20 van de 37 Premier League-wedstrijden in de basis en is een van de viceaanvoerders van de Sky Blues. Hij wil naar verluidt meer speeltijd en zou daarom ook vragende partij zijn voor een vertrek. (belga)