VS testen nieuw hypersonisch wapen dat vijf keer sneller dan geluid vliegt: “Geschiedenis gemaakt”

De Verenigde Staten hebben een nieuw hypersonisch wapen getest, dat vijf keer sneller vliegt dan het geluid, en zeer precieze aanvallen kan uitvoeren. De test vond plaats voor de Amerikaanse westkust in het zuiden van de deelstaat Californië, meldt de Amerikaanse luchtmacht.

Het gaat om een AGM-183A Rapid Response Weapon (ARRW). Het wapen werd via een Boeing B-52H, een zware bommenwerper voor de lange afstand, gelanceerd. “We stellen alles in het werk om dit baanbrekende wapen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor gevechtsdoeleinden”, klinkt het. Volgens de luchtmacht is er met de test “geschiedenis gemaakt”.

Rusland verklaarde eerder al de hypersonische raket ‘Kinschal’ te hebben gebruikt in het conflict in Oekraïne. De acht meter lange raketten kunnen extreem snel en hoog vliegen. Ze zijn daarom zeer moeilijk te onderscheppen.