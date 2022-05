Ginny moest op tv horen dat boer Kim voor haar rivale koos: “Hij heeft nooit iets laten horen”

Dat boer Kim zijn uitverkorene Ginny na afloop van hun romantische trip alsnog inruilde voor Emi, die hij eerder in het VTM-programma ‘Boer zkt. vrouw’ naar huis had gestuurd, was een verrassing. Niet alleen voor de kijkers, maar ook voor Ginny zelf. Zij reageert dinsdag in Dag Allemaal voor het eerst.

“Wanneer Kim heeft verteld dat hij het niet zag zitten tussen ons? Toen wij zijn thuisgekomen van het weekend ben ik gewoon naar huis gegaan, omdat ik voelde dat er iets niet klopte. ’s Anderendaags hebben we bij mij thuis afgesproken om te praten. Kim heeft mij toen verteld dat hij niet goed wist wat hij voelde voor mij óf voor Emi. Hij wilde wat tijd om na te denken. Daarna heb ik hem niet meer gehoord. Ik weet nu ook waarom...”

Ginny moest uiteindelijk op televisie vernemen dat Kim uiteindelijk voor Emi koos. “En da’s niet leuk, ik had liever gehad dat hij eerlijk tegen mij was geweest”, zegt Ginny. “Dan had ik tenminste geweten waar ik stond. Maar dat is niet gebeurd, en dat vind ik erg jammer. Ook tijdens het programma heeft hij niets van zich laten horen. Ik had nochtans verwacht dat hij mij misschien wel een berichtje zou sturen om te checken hoe ik mij nu bij de hele situatie voelde, maar dat is niet gebeurd.”

Volgende week wordt de slotaflevering van Boer zkt. vrouw uitgezonden, waarin Dina Tersago de vijf boeren na zeven maanden opnieuw samenbrengt om terug te blikken op het avontuur.