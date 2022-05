Johan Derksen maakt rentree bij ‘Vandaag Inside’ met dikke middelvinger: “Voor al die mensen die wilden scoren”

Met veel bombarie trok Johan Derksen eind april de stekker uit het populaire Nederlandse televisieprogramma ‘Vandaag Inside’, twee dagen nadat hij live op tv een verkrachting had bekend. In de praktijk wordt de soep minder heet gegeten dan hij wordt opgediend: maandagavond keerde het programma alweer terug op het scherm, mét een dikke middelvinger van Derksen.

“We gaan er gewoon weer tegenaan”, klonk presentator Wilfred Genee enthousiast in de aankondiging van de eerste uitzending na hun korte afscheid. “Kijk hem weer zitten: Johan Derksen.” En daar zat hij. Alsof hij nooit was weggeweest. “Dat we zo populair zijn, had ik me nooit gerealiseerd”, zei Derksen vervolgens over hun snelle comeback. De voetbalanalist ontving naar eigen zeggen honderden brieven, bloemstukken, en sigaren als steunbetuiging aan het programma. Genoeg om hem te overtuigen om weer aan tafel te komen zitten.

Excuses en een middelvinger

Derksen betuigde vervolgens wel zijn spijt aan de échte slachtoffers van seksueel geweld. “Mijn vrouw heeft me duidelijk gemaakt dat ik de mensen die écht getroffen zijn door seksueel geweld hiermee gepijnigd kan hebben, en dat was nooit mijn bedoeling”, klonk het. “Maar voor al die mensen aan die talkshowtafels die wilden scoren en riepen ‘die Derksen moeten excuus aanbieden’ heb ik maar één gebaar”, waarna hij zijn middelvinger liet zien.

Volgens Derksen was er met name “één mevrouw die hem deed besluiten terug te keren op tv, en dat was die vreselijk arrogante mevrouw Kaag (de Nederlandse minister van Financiën, red.). Die nergens van wist, en die ons nooit op tv heeft gezien. Die zei: ‘Het is goed dat hij weg is.’ En toen zei ze iets heel lelijk, en dat hebben veel mensen niet zo begrepen: ‘Ik heb vernomen dat dat programmaatje is ontstaan vanuit een voetbalprogramma. Ja, dan begrijp je wel hoe zoiets kan...’ En dan denk ik: wat ben je toch een smerige en arrogante trut.”

Goed gekozen gasten

De gasten voor de uitzending maandagavond waren strategisch uitgekozen: de voormalige wielrenster Roxane Knetemann, die afgelopen weekend in De Telegraaf haar waardering voor het programma uitsprak. En columniste Heleen van Royen, die het de afgelopen weken als een van de weinigen opnam voor het programma. “De nuance was helemaal zoek”, had zij eerder al laten noteren. Toen Van Royen maandagavond lachend aan Derksen vroeg of hij ook nog kaarsen had als cadeau, zei hij: “Ja, want daar waren we thuis doorheen.”

Storm van protest

De drie presentatoren van‘Vandaag Inside’ besloten eind april om te stoppen met het praatprogramma, na een storm van protest over de bekentenis van Derksen dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal, en zei hij dat er geen penetratie was geweest. Desondanks veroorzaakte het verhaal een storm van protest, zeker gezien het lacherige toontje over een daad van grensoverschrijdend gedrag. Toen ook de andere twee tafelgasten, René van der Gijp en Wilfred Genee, lieten weten niet verder te willen doen, werd het programma afgevoerd.

Het Nederlandse openbaar ministerie opende een onderzoek naar de zaak. Het is nog niet duidelijk wanneer dat onderzoek afgerond zal zijn. Volgens het parket gaat het om “een kortlopend onderzoek naar de feiten en omstandigheden”, maar tijdens het onderzoek moeten geen mededelingen verwacht worden.