Dit is de plek waar de verdwenen militair Jürgen Conings werd gevonden

Na 35 dagen is een einde gekomen aan de zoektocht naar de verdwenen militair Jürgen Conings. Hij verdween op 17 mei met een aantal zware wapens die hij gestolen had in zijn kazerne in Leopoldsburg. Zondag werd in het Dilserbos - waar veelvuldig gezocht werd door militairen en politie - een lichaam ontdekt. Het federaal parket heeft intussen bevestigd dat het om Conings gaat en spreekt over zelfdoding.