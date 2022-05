Remco Evenepoel aan het trainen in Spanje, volgende week heroptreden in Ronde van Noorwegen

Drie weken na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik is Remco Evenepoel alweer zwaar aan het trainen met het oog zijn terugkeer in competitie. De Vlaams-Brabander verblijft momenteel in Spanje, zijn heroptreden is volgende week dinsdag voorzien in de Ronde van Noorwegen.

Evenepoel verblijft sinds vijf mei in het SyncroSferahotel van de Russische ex-prof Alexander Kolobnev. Het hotel is uitgerust met zogenaamde hoogtekamers waar het effect van een hoogtestage wordt nagebootst terwijl de renners toch gewoon op zeeniveau kunnen trainen. Evenepoel schuwde het trainingswerk niet met tochten tot tweehonderd kilometer en de nodige hoogtemeters.

Volgende week zakt Evenepoel af naar het Noorse Bergen waar hij dinsdag, exact één maand na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik, aan de start staat van de Ronde van Noorwegen. Vanuit eigen ploeg krijgt hij de steun van onder meer Kasper Asgreen, de grootste concurrenten lijken bij Ineos-Grenadiers te zitten dat onder meer ex-Girowinnaar Tao Geoghegan Hart. Voor Evenepoel start in Noorwegen zijn lange voorbereiding op de Ronde van Spanje, samen met het WK zijn hoofddoel van het tweede deel van het seizoen. Evenepoel zal zich klaarstomen via onder meer de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Burgos.

Van Aert op Siera Nevada

Wout van Aert van zijn kant zit sinds 8 mei in Spanje voor een ‘echte’ hoogtestage, meer bepaald in de Siera Nevada. Daar legt hij de fundering voor zijn Tourconditie. De Herentalsenaar heeft er het gezelschap van onder anderen Roglic, Vingegard, Kuss en Kruijswijk. Hij rijdt in de voorbereiding op de Tour het Criterium du Dauphiné en staat ook nog aan de start van het BK op de weg op 26 juni in Middelkerke.

© Twitter Jumbo Visma

(gvdl)