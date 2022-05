Plotse ‘position switch’ bij ‘Switch’: Adriaan Van den Hoof wordt vervangen

Switch, de zomerquiz van Eén, keert straks terug met een nieuw gezicht. Fien Germijns lost Adriaan Van den Hoof af als presentator, nadat hij het programma sinds 2016 opwerkte tot een van de sterkhouders van de zomer bij Eén. “Na zeven seizoenen ben ik klaar voor nieuwe uitdagingen die op mijn pad komen”, laat Van den Hoof weten.

Tot nader order staan er bij de VRT geen toekomstige projecten met hem gepland. Wel zal de openbare omroep de captatie van zijn laatste theatershow ’t Zal schoon zijn als het af is uitzenden. “We willen Adriaan bedanken voor de voorbije zomers”, zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén. Het management van Van den Hoof geeft geen verdere commentaar bij de beslissing.

Fien Germijns is momenteel te zien in de dagelijkse quiz ‘De dag van vandaag’. Vanaf deze zomer neemt ze ook ‘Switch’ voor haar rekening. — © Brecht Van Maele

Fien Germijns zette pas haar eerste stappen in de quizwereld, als sidekick van Bart Cannaerts in de nieuwe dagquiz De dag van vandaag. Eerder nam ze als speler deel aan Switch tijdens de kerstspecials voor De Warmste Week. “Fien is een onmisbare schakel in De dag van vandaag”, zegt Vermeir. “We zetten hier verder op in door haar een van de leading ladies van de zomer van Eén te maken.”

Tegelijk blijft Germijns de ochtendshow van Studio Brussel presenteren. Tijdens de opnames van Switch begin juni wordt ze enkele weken vervangen door Linde Merckpoel. Na de zomervakantie neemt ze haar plek bij de jongerenzender weer in.