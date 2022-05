BNXT LEAGUE. Wat een thriller! Leuven Bears sleurt vijfde wedstrijd uit de brand na twee verlengingen

De studieronde was voor Kangoeroes Mechelen-: 0-7 en 3-10. De Mechelaars vielen echter stil en Leuven Bears reageerde via Solomon Young naar een 14-15 tussenstand. De Bears gingen op hun elan verder en met Jacob Cebasek en Nick McGlynn ging het na een 22-4 tussenspurt naar 28-19 bonus voor de Leuvenaars. Kangoeroes was niet van slag, remonteerde collectief en met een bom van Jakob Kotrulja naar een 30-28 tussenstand halfweg. De partij werd in de tweede helft bitsig en Joshua Heath incasseerde bij Leuven Bears zijn derde fout en verdween naar de bank. Solomin Young hield Leuven wel op voorsprong: 39-33 en 46-38. Myles Stephens milderde voor Kangoeroes naar een 48-46 tussenstand. In het slotkwart incasseerde Jakob Cebasek zijn vijfde fout voor Leuven Bears en ging het via Domien Loubry naar 55-55. Na vijf minuten telde Leuven Bears al 5 ploegfouten en de Kangoeroes slechts ééntje. Kangoeroes nam bij 56-57 opnieuw de leiding over. Coach Eddy Casteels van de Leuven Bears incasseerde een technische fout en Domien Loubry stuwde Kangoeroes naar 58-63. Solomon Young en een driepunter van Thibault Vanderhaegen ging het naar 63-63. Myles Stephens nette de 64-66 voor Kangoeroes en Heath reageerde naar 66-66. Verlenging was een feit en in overtime leidde uitblinker Domien Loubry Kangoeroes naar 72-79. De Bears reageerden naar 78-80 en Solomon Young forceerde een tweede verlenging: 80-80. In tweede overtime ging het via Solomon Young en Kevaughn Allen na een 90-84 tussenstand naar een 95-86 Leuvense zege.

Leuven Bears-Kangoeroes Mechelen (na 2 verlengingen) 95-86

LEUVEN BEARS: Heath 20, Allen 18, Boxus 1, Cebasek 2, Vanderhaegen 11, McGlynn 11, Young 31, T. Nunes 1, Sergeant 0

KANGOEROES MECHELEN: Stephens 15, Loubry 29, Van Buggenhout 1, Kotrulja 7, Mennes 0, Alston 6 , Foerts 3, Palinckx 9, Brodeur 14, Waleson 2KWARTS: 14-15, 16-13, 18-18, 18-20, 14-14, 15-6