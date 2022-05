Arsenal zet pijnlijke misstap tegen Newcastle en ziet kansen op eerste Champions League-deelname in zes jaar gevoelig slinken

Arsenal heeft maandagavond een bijzonder slechte zaak gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. The Gunners verloren met 2-0 op het veld van Newcastle. Weg vierde plaats, weg Champions League? Met nog één wedstrijd te gaan telt Tottenham twee punten meer.

Arsenal kende een bijzonder moeilijke avond op het veld van Newcastle. The Gunners creëerden veel te weinig en kwamen na 55 minuten op achterstand na een owngoal van Ben White. Na het doelpunt kon Arsenal voor het eerst écht drukken, maar vijf minuten voor tijd verdubbelde Bruno Guimarães de score: 2-0. Onze landgenoot Albert Sambi Lokonga bleef 90 minuten op de bank.

Zondag was Tottenham al over Arsenal naar de vierde plaats gesprongen. De Spurs wonnen met het kleinste verschil van Burnley. Voor Arsenal wordt het bijzonder moeilijk om nog een ticket voor de Champions League te veroveren, want het telt nu twee punten achterstand op Tottenham. Arsenal speelt volgende week op de laatste speeldag thuis tegen Everton, Tottenham moet naar Norwich.

De laatste keer dat Arsenal Champions League speelde dateert al van 2016-2017. Toen werd het pijnlijk uitgeschakeld (5-1 en 1-5) door Bayern München in de 1/8ste finale.

