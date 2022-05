Minister Brouns zal zich ook in eigen rangen moeten verdedigen

De knoop is doorgehakt: Hilde Crevits wordt dus de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn. Haar bevoegdheid Landbouw staat ze af, ook al was dat niet evident. Heeft toekomstig cd&v-voorzitter Sammy Mahdi haar overtuigd? De combinatie van die twee bevoegdheden circuleerde ook bij de mogelijke scenario’s, maar dat was zo ongeveer de grootste grap ooit. Een minister die tegelijk beslist over de afbouw van het aantal varkens en extra handen in de kinderopvang?