Omstreden Johan Derksen maakt rentree bij ‘Vandaag Inside’ met dikke middelvinger

Vandaag Inside is sinds maandagavond weer op de Nederlandse televisie. Het actuaprogramma ging de voorbije twee weken niet door, nadat analist Johan Derksen (73) eind april onthutsende uitspraken deed over een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag waaraan hij zich in zijn jeugd schuldig maakte.

Ex-voetballer Derksen betuigde maandagavond zijn spijt aan de échte slachtoffers van seksueel geweld: “Mijn vrouw heeft me duidelijk gemaakt dat ik de mensen die écht getroffen zijn door seksueel geweld hiermee gepijnigd kan hebben en dat was nooit mijn bedoeling”, aldus Derksen. “Maar voor al die mensen aan die talkshowtafels die wilden scoren en riepen ‘die Derksen moeten excuus aanbieden’ heb ik maar één gebaar”, waarna hij zijn middelvinger liet zien.

De drie presentatoren van Vandaag Inside besloten eind april te stoppen na een storm van protest over een bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei hij dat er geen penetratie was geweest. Toen ook de andere twee tafelgasten, René van der Gijp en Wilfred Genee, lieten weten niet verder te willen doen, werd het programma meteen afgevoerd. Een beslissing die ervoor zorgde dat zender SBS6 in één dag tijd één miljoen kijkers verloor.

Het Nederlandse openbaar ministerie opende een onderzoek naar de zaak. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek afgerond zal zijn. Volgens het parket gaat het om “een kortlopend onderzoek naar de feiten en omstandigheden”, maar tijdens het onderzoek moeten geen mededelingen verwacht worden.

