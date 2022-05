Kim Jong-un inspecteert een van de apotheken in hoofdstad Pyongyang. Volgens hem worden de medicijnen te traag verdeeld. — © AFP

Twee jaar lang hield Noord-Korea vol gespaard te zijn geweest van corona. Die tijd is voorbij: meer dan een miljoen bewoners hebben plots “koorts”. Kim Jong-un zet zelfs het leger in. Maar hoe klaar is het land voor de pandemie? Waarnemers maken zich enorme zorgen.