Guy Vloebergh, de intendant die zich moest bekommeren over het Ventilusproject, dat de stroom van de windmolenparken op zee naar de verbruikers moet brengen is formeel. De enige haalbare oplossing is een hoogspanningsleiding boven de grond, langs de E403 in West-Vlaanderen. Hij spoort de Vlaamse regering aan om zo snel mogelijk een beslissing te nemen.