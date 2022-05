Borgloon

De brandweer rukte maandagavond uit voor een melding van een brand op Gillebroek in Borgloon. Bij aankomst bleek het te gaan om een brandende sigaret die op een kledingstuk was gevallen. In de woning verblijft een vrouw die in een rolstoel zit. Zij raakte bevangen door de rook en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De schade bleef beperkt. ppn