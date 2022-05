Limburg

Verschillende boerderijen en wijndomeinen annuleren hun activiteiten in het kader van de week van de korte keten. Deze vindt plaats van 14 tot en met 22 mei. In deze week organiseren boeren over heel Limburg verschillende activiteiten. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Dit jaar zijn er op veel plaatsen veel minder inschrijvingen dan gewoonlijk.