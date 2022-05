De voorbije weken moesten de Buffalo’s het stellen zonder Jordan Torunarigha. De Duitse huurling van Hertha BSC was zondagmiddag opnieuw beschikbaar en de centrale verdediger etaleerde meteen weer zijn meerwaarde. “Na mijn blessure was het voor mij makkelijk om mijn normale niveau opnieuw te halen. De physical coach heeft me formidabel geholpen.”