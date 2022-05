Coronabarometer verdwijnt vrijdag mogelijk terug in de schuif

Het Overlegcomité beslist vrijdag zo goed als zeker dat een mondmasker niet langer verplicht is op het openbaar vervoer. Daarnaast gaat de fameuze coronabarometer mogelijk (even) in de schuif, wat vooral symbolisch is.

Het is al van 4 maart geleden dat het Overlegcomité zich nog eens over corona gebogen heeft. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat de situatie al verschillende maanden de goede kant blijft uitgaan. Op 4 maart werd de grootste stap gezet naar het rijk van de vrijheid. Het Overlegcomité besloot toen om vanaf 7 maart van code oranje naar code geel over te stappen, het laagste niveau in de coronabarometer. Dat betekende meteen dat de meeste restricties, zoals het gebruik van de fameuze coronapas, wegvielen.

Code geel geldt als er minder dan 300 covid-patiënten intensieve zorg nodig hebben en het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames onder de 65 blijft. Met 105 patiënten op intensieve zorg ligt het aantal ver onder de grens. Volgens de jongste cijfers van Sciensano worden dagelijks wel nog gemiddeld 112 ziekenhuisopnames geregistreerd, maar de regering heeft die grenzen altijd als richtinggevend beschouwd.

Vrijdag willen de regeringen nog een stap verder gaan. De opschorting van de corona­barometer zelf ligt op tafel. Die barometer heeft nochtans bloed, zweet en tranen gekost. Twintig maanden na de eerste aankondiging stelde het Overlegcomité hem eind januari eindelijk voor. Dat de barometer vrijdag mogelijk al terug in de schuif wordt gestopt, is eerder een symbolische daad, nadat eerder al eind april het mandaat van coronacommissaris Pedro Facon eindigde en er op 14 maart een einde kwam aan de zogenoemde federale fase. ‘Het opschorten van de coronabarometer is eigenlijk een discussie over het geslacht der engelen’, luidt het in regeringskringen. Want het enige wat die barometer in code geel nog vraagt, is de verplichting van CO₂-meters in bijvoorbeeld de horeca. Ondertussen werkt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al aan afzonderlijke wetgeving over CO₂-meters en ventilatie. Hij wacht momenteel nog op het advies van de Raad van State.

Nieuwe golf niet uitgesloten

De enige coronamaatregel die nog echt voelbaar is, is de verplichting om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen. De regels voor het openbaar vervoer vallen sowieso buiten de coronabarometer, maar ook aan die verplichting komt vrijdag zo goed als zeker een einde. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) pleitte een aantal weken geleden al voor de afschaffing van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer. Ook voor Vandenbroucke (Vooruit) – traditioneel de strengste van de klas – mag dat mondmasker verdwijnen. ‘De circulatie van het virus is sterk gedaald, dus lijkt de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer mij niet meer nodig’, zei hij zondag nog in het VTM-nieuws. Hij pleit er wel voor om de mondmaskerplicht in ziekenhuizen, wachtkamers en eventueel bij de apotheker nog te behouden.

Met het verdwijnen van het mondmasker en de coronabarometer zou het Overlegcomité het coronatijdperk symbolisch echt loslaten. Voorlopig althans, want een nieuwe opstoot van het coronavirus dit najaar is niet uitgesloten. ‘Het zou zelfs vreemd zijn mocht er geen golf meer komen’, zei Vandenbroucke nog op VTM. De coronabarometer kan bij een zesde golf altijd opnieuw opgevist worden, al twijfelen sommigen of hij nog aangepast zal zijn aan een nieuwe golf. Het Overlegcomité zal zich sowieso ook buigen over de paraatheid van onder meer het testing- en tracingapparaat in geval de cijfers later dit jaar opnieuw de verkeerde kant opgaan.