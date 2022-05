Elise Mertens wint eerste wedstrijd bij wederoptreden op WTA Straatsburg

Elise Mertens (WTA 33) heeft maandag haar eerste wedstrijd in een maand winnend afgesloten. De 26-jarige Limburgse, het vierde reekshoofd, won in haar eerste ronde van het WTA 250-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/251.750 dollar) in twee sets (7-5 en 6-4) van de Française Carole Monnet (WTA 266).